Inter, Lautaro: “Momento importante, lo sognavo da bambino. Messi? Il migliore”

Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, parla della recente vittoria della Copa America con la sua nazionale, soffermando anche sulla sua esperienza nel club di Milano

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e della Nazionale argentina, è intervenuto in conferenza stampa dalla sua città natale in Brasile, Bahia Blanca, in cui è stato omaggiato per i successi raggiunti nell'ultimo anno.

"Rimarremo nella storia perché abbiamo raggiunto il successo in un modo incredibile, contro il Brasile padrone di casa". Così El Toro ha parlato della vittoria della Copa America con la sua Argentina. Importanti affermazioni su Lionel Messi, che per Lautaro è un punto di riferimento: "È il miglior giocatore al mondo, si allena sempre al massimo ed è un esempio per tutti. Fa cose che gli altri non fanno, dobbiamo imparare da lui. Non dimenticherò mai il primo giorno che l'ho incontrato in Nazionale, pensavo fosse tutto un sogno".

L'ex giocatore del Racing si sofferma poi sulla sua esperienza a Milano, sponda nerazzurra: "Sto vivendo un momento molto importante della mia carriera, quest’anno ho vissuto momenti incredibili e sensazioni che non avevo mai provato".

Chiosa finale sul suo rapporto con la famiglia, con cui si sta godendo alcuni giorni di vacanza dopo la Copa America, in attesa di riunirsi al ritiro dell'Inter: "Con mia moglie e mia figlia sto provando sensazioni uniche ed è una cosa che sognavo da bambino. Voglio continuare in questo modo, imparando dai miei compagni di squadra e da ogni allenatore che avrò".

Classe 1997 Lautaro Martinez è stato acquistato dall'Inter nel 2018 dal Racing Club, club argentino in cui è cresciuto fin dalle giovanili, prelevato dal Liniers. Con il club nerazzurro ha collezionato 100 presenze e 37 gol, laureandosi Campione d'Italia nella scorsa stagione.

Convocato per la prima volta dalla Nazionale argentina nel marzo 2018, esordendo nell'amichevole contro la Spagna. Con la selezione Albicelesteè sceso in campo in 29 occasioni siglando 14 gol.