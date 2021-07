Inter, Vecino: “Voglio continuità, con Inzaghi grande entusiasmo”

Il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, torna protagonista con i nerazzurri dopo gli impegni in Copa America. Il calciatore uruguaiano è tornato dalle vacanze unendosi ai compagni ad Appiano Gentile

Dopo gli impegni di Copa America con l'Uruguay e le meritate vacanze, Matias Vecino si è unito ai compagni dell'Inter nel ritiro di Appiano Gentile. Queste le sue parole ai microfoni di InterTV: "Sono contento di essere qui e di aver rivisto i miei compagni. Ho grande entusiasmo e molta carica per questa nuova stagione. Inzaghi? Avevo già avuto modo di parlarci quando ero in Uruguay. L'ho sentito al telefono: ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di essere qui. Penso sia già un buon punto di partenza, adesso avremo modo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato sfortunato, perché sono rimasto fuori a lungo, ma adesso sono molto carico per fare una bella stagione e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso"

Il centrocampista nerazzurro parla poi dell'esperienza della Copa America, torneo in cui la nazionale uruguaiana è stata eliminata ai quarti di finale contro la Colombia: "Quando uno rientra da un infortunio così lungo vuole subito trovare continuità. Giocare in Nazionale mi è servito proprio per questo, adesso voglio continuare con questo ritmo e arrivare bene all'inizio del campionato".

Un commento anche sul compagno di squadra Lautaro Martinez, attaccante della selezione argentina che ha vinto la rassegna sudamericana: "Dato che non l'abbiamo vinta noi vedere un compagno alzare la coppa fa certamente piacere. Per noi è stata una delusione, volevamo arrivare fino in fondo, ma purtroppo siamo usciti ai rigori. Ci rifaremo nelle prossime competizioni, soprattutto nelle qualificazioni per il Mondiale".

Chiosa finale sul futuro e gli obiettivi per la prossima stagione di Serie A: "Voglio trovare continuità, che non ho avuto nella scorsa stagione. Sono carico, ho grande entusiasmo per questa stagione, che sono sicuro andrà bene".