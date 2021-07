Copa America, Paredes rivela i motivi del colloquio con Messi: ecco i dettagli

Il calciatore argentino Leandro Paredes rivela gli argomenti della discussione con Messi e Neymar al termine delle Copa America, che tanto ha fatto tremare i tifosi blaugrana.

I tifosi blaugrana hanno subito tremato temendo che le parole di Paredes e Neymar , entrambi in forza al Paris Saint-Germain , potesse dissuadere la stella argentina dal rinnovare con il Barcellona , la cui trattativa è per ora in una fase delicata, con Messi che ha preso la decisione di ridursi l'ingaggio del 50% per rimanere a vestire la maglia del club catalano, venendo incontro a quelle che sono le esigenze della società di Laporta , oltre che ai parametri sugli ingaggi imposti dalla Liga spagnola.

Sospiro di sollievo però per i sostenitori del Barcellona, come rivelato dallo stesso Paredes ai microfoni di TYC Sport, che ha parlato dei motivi reali del colloquio fra i calciatori: "Con Neymar eravamo già d'accordo per scambiarci la maglia a fine partita. Quando sono andato a prendere il telefono dallo spogliatoio per parlare con la mia famiglia ho visto che c'era un suo messaggio. Mi aspettava fuori e poi sono tornato e li ho trovati insieme. Non si è parlato della finale. Ci siamo detti cosa avremmo fatto in vacanza e come abbiamo passato gli ultimi giorni. Comunque mi ha impressionato l'umiltà di questi due fuoriclasse che dopo una finale di Coppa America hanno trovato la serenità di sedersi e parlare di altro".