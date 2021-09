Supercoppa Maradona, ufficiale Italia-Argentina: l’Uefa e il ponte tra due culture

Azzurri contro Albiceleste, campioni d'Europa contro vincitori della Coppa America in un unico match dalle mille e più sfumature

L'Italia di Roberto Mancini sfiderà l'Argentina di Lionel Scaloni nella finale di Supercoppa Maradona. Campioni d'Europa versus vincitrici della Copa America in un match dalle mille e più sfumature. L'Uefa e la Conmebol hanno ufficializzato che la gara andrà in scena a giugno 2022. Restano ancora ignoti orario e location in cui gli Azzurri affronteranno a viso aperto Lionel Messi e compagni. Si vocifera possa essere proprio lo Stadio Diego Armando Maradona, caro ad entrambe le Selezioni per il trascorso partenopeo dell'argentino soprannominato El Pibe de Oro, ad ospitare la finalissima. L'obiettivo del Uefa è quello di creare "un ponte ideale che possa unire persone e culture differenti", come riportato dal "Corriere dello Sport".