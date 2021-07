Lautaro Martinez: “È stato un anno pazzesco! Ho una speranza per il futuro”

Il numero 10 dell'Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato un intervista sul profilo Instagram dell'Atletico Liniers, parlando della sua stagione appena conclusa, e ringraziando l'affetto da lui ricevuto dalle tifoserie interiste ed argentine.

"Ho vissuto un anno incredibile con due titoli, di cui uno molto speciale con la Seleccion argentina: adesso possiamo festeggiare dopo tanto tempo, non vedevo l'ora. Sono felice di essere di nuovo qui con gli altri ragazzi e di ricordare gli anni passati. È chiaro che apprezzo molto l'appoggio, i tifosi sono sempre presenti. Così come i messaggi per la mia famiglia e per i miei fratelli. Mi rende molto felice il fatto che la gente mi appoggi e mi sia vicina, non solo per quanto riguarda me ma anche per la nazionale argentina. Ricambio l'affetto e spero di rivederci di nuovo presto sul campo del Liniers".