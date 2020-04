Olanda, il Governo blocca gli sport fino a settembre. Eredivisie terminata?

Gli sport in Olanda non riprenderanno fino all’1 settembre, con o senza pubblico.

Ad annunciarlo in conferenza stampa, pochi istanti fa, il ministro Mark Rutte. Le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus emesse dal Governo olandese, infatti, prevedono alcuni allentamenti, come la riapertura delle scuole a partire dall’11 maggio, ma nessuno sconto, invece, per lo sport e le manifestazioni pubbliche. Le attività agonistiche, infatti, rimarranno ferme fino al termine dell’estate, indipendentemente dalla presenza di pubblico sugli spalti. L’Eredivisie, maggiore campionato di calcio, dunque, sembra anch’essa potersi definire definitivamente conclusa, a meno che i vertici olandesi non decidano di terminarla in autunno, prima dell’inizio di una nuova stagione.

