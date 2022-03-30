Brasile-Serbia, niente match d'esordio in Qatar per Ronaldo: Covid per il Fenomeno... 24 novembre 2022 - 16:19 24 novembre

Niente match d'esordio del Brasile ai Mondiali in Qatar per Ronaldo il Fenomeno. L'ex attaccante Barcellona, Inter e Real Madrid, tra le altre, è risultato positivo al Covid e ora è in isolamento…