Ronaldo, il Fenomeno, è guarito dal Covid e da oggi potrà seguire dal vivo il suo Brasile. Dopo il forfait nel match d'esordio della selezione verdeoro ai Mondiali in Qatar l'ex attaccante di…
Coronavirus
Niente match d'esordio del Brasile ai Mondiali in Qatar per Ronaldo il Fenomeno. L'ex attaccante Barcellona, Inter e Real Madrid, tra le altre, è risultato positivo al Covid e ora è in isolamento…
Il Covid-19 non molla la presa e, con l'aumento sempre crescente del numero dei casi in Italia, anche il calcio si ritrova a fare nuovamente i conti con il virus. Tra i club colpiti, la Fiorentina,…
In impennata ricoveri e code per i tamponi alla Fiera del mediterraneo. Queste le principali cause del nuovo aumento dei casi di covid 19 - con la variante Omicron 5 - in Sicilia e, in particolar…
Prima Pagina, Giornale di Sicilia: "Cuori rosa e notti in bianco"
Sono 1.462 i casi covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia, a fronte dei 14.246 tamponi processati. Otto i morti, con il numero delle vittime che sale così a 10.857. E’ questo il dato…
Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: "Il sondaggio affonda Musumeci. Amauri..."
Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: "I rosanero passano in un Barbera gremito"
Prima Pagina, Giornale di Sicilia: "Rosa qualificati, ma che paura"
Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: "Parte l'assalto rosa alla Serie B"
Prima Pagina, Giornale di Sicilia: "Al Barbera pure gli emissari del City"
Prima Pagina, Giornale di Sicilia: "Covid, in tanti mantengono le mascherine"
Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: "Forestali pagati coi fondi Ue"
Prima Pagina, Giornale di Sicilia: "Altri 6 miliardi contro la crisi”
“Altri 6 miliardi contro la crisi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Proroga al superbonus per le villette e al taglio delle accise sui carburanti, ristori alle…
Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: "Regione senza bilancio, Musumeci non si dimette”
“Regione senza bilancio, Musumeci non si dimette”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “La giunta vara la Finanziaria 2022, gli assessori protestano per i tagli nei…
Due calciatori del Palermo sono positivi al Covid-19. Uno è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio. L'altro ha riscontrato alcuni…
Sono 3.787 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 23.383 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 16,1%. Gli attuali positivi sono 131.620 con un…
Palermo, verso il Monopoli: rientra Dall'Oglio, oggi tampone per Silvio Baldini