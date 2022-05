Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Ecco l’impero dello sceicco che guarda ai rosa”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“L'ultimo assalto alla diligenza”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Stabilizzazioni e contributi per festival, opere pie, enti e associazioni. Il centrodestra verso l'intesa su Lagalla, oggi vertice decisivo. Franco Miceli: 'Uniti o divisi non li temo, la vice sarà donna. Truffa sugli spettacoli, ex consigliere ai domiciliari. Tornano i santi patroni, un affare da dieci milioni. Boom di multe nella ztl. Ecco l'impero dello sceicco che guarda ai rosa".