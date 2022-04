Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Forestali pagati coi fondi Ue”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“Forestali pagati coi fondi Ue”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Stallo senza precedenti per l'approvazione del bilancio. Centrodestra a un passo dalla rottura, parola ai leader. Tre ricoveri sospetti per l'epatite acuta. Furti con auto spacca vetrine, gang dell'Est in pieno centro. L'inedito Pio La Torre nelle lettere dal carcere. Due cuori e una camminata, ci si trova via Fb".