Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Altri 6 miliardi contro la crisi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Altri 6 miliardi contro la crisi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Proroga al superbonus per le villette e al taglio delle accise sui carburanti, ristori alle aziende per il caro prezzi: il Parlamento detta la linea per spendere il budget previsto dal governo. Via abera al Def, la prossima settimana il decreto. I ministri respingono la richiosta di uno sforzo maggiore: ‘No a un nuovo deficit’. Il peso dell’illegalità. Tra racket e usura 1.200 milioni. Prezzi aumentati ma le ferie in Sicilia attraggono. A maggio mascherine via pure al chiuso ma con le eccezioni. lta non va al vertice Almaviva: 308 licenziamenti. Aggravante di mafia per l'omicidio Burgio. Putin prova un supermissile: «L'Occidente ora rifletta…». Ha colpito il bersaglio assegnato nell’Estremo Oriente a 18 mila chilometri di distanza. Negoziati arenati, proseguono i bombardamenti su Mariupol e altre città. L’Ue prepara sanzioni sul petrolio”. Infine, in taglio alto: “Coppa Italia: Fiorentina battuta, la Juve è in finale. Francesca Morvillo, la vita in un libro. La giunta vara la Finanziaria. L'Ars si prepara tra le polemiche alla maratona di fine mese”.