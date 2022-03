Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 marzo: oltre 4 mila casi, 14 le vittime

I dati, aggiornati ad oggi domenica 27 marzo, relativi alla situazione epidemiologia in Sicilia

Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia relativi alla giornata di oggi, 27 marzo 2022 , da parte del Ministero della Salute . I nuovi casi in totale sono 4.346, complessivi 951.770 . 14 le vittime, con il totale che sale a 9.987 . I nuovi dimessi/guariti ammontano a quota 712.626 con un incremento di +4.909 .

Sul fronte ospedaliero sono 993 i ricoverati con 29 casi in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 65, tre in meno.