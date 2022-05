Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Al Barbera pure gli emissari del City”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Una Finanziaria”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Covid, nuove linee guida per gli ospedali. Spettacolo e sei gol: la Juventus lotta ma la festa è dell'Inter. Al Barbera pure gli emissari del City. Ultime pedalate: Nibali si ritira. Draghi: Putin non è invincibile ma ora costruiamo la pace. Depistaggio, chieste pesanti condanne per tre investigatori".