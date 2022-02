Calcio e Covid-19: verso il 75% della capienza degli stadi. Apertura totale a marzo?

Nelle prossime ore il governo emetterà una nuova ordinanza, nella quale si dirà stop alle mascherine all'aperto. Molto presto si potrà anche aumentare la capienza degli stadi, oggi al 50%. Nei prossimi giorni possibile arrivo graduale fino 100%

Si prospetta un'importante novità per quanto riguarda gli stadi italiani. E' infatti al vaglio di Federazione e Governo, al tavolo di lavoro co il Ministro della Salute, Roberto Speranza, la disponibilità di una riapertura graduale degli impianti sportivi.

L'obiettivo è quello di arrivare al 100% della capienza degli stadi già entro marzo. Nella fattispecie, le giornate interessate al possibile ritorno massiccio delle tifoserie sugli spalti sarebbero, la ventiseiesima e la ventisettesima giornata, che dovrebbero disputarsi davanti ad un possibile 75% di pubblico, mentre la prossima giornata dovrebbe essere sempre al 50% della capienza degli impianti sportivi. Si lavora dunque per il 100% già dal ventottesimo turno. Sarebbe la prima volta di un potenziale "tutto esaurito", per gli stadi italiani, dall'inizio della pandemia. Quella della riapertura totale era una mossa attesa anche dalla Lega di A e dalle 20 società della massima serie. Durante le ultime assemblee era stato un tema di discussione, che non aveva comunque raccolto segnali da parte delle istituzioni. La FIGC, recepita la necessità prioritaria da parte della Lega, ha dialogato col Ministro Speranza e ottenuto la disponibilità, fondamentale per la ripartenza anche del calcio italiano.