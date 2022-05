Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Covid, in tanti mantengono le mascherine”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Il governo raddoppia gli aiuti”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Doctor Strange, ritorna il fascino della Marvel. Covid, in tanti mantengono le mascherine. Draghi: misure eccezionali per famiglie e imprese. Acciaieria di nuovo sotto le bombe, evacuazione sospesa. Si all'impianto per i rifiuti di Roma: M5S si dissocia. Contributi gonfiati: arrestato l'ex consigliere Cusumano. Mossa di Micciché: patto con Lentini".