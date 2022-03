Serie C, il Covid non dà tregua alla Turris: nuovo rinvio gara contro il Francavilla

Il club campano, ancora alle prese con diversi casi Covid, ha chiesto e ottenuto il rinvio del match contro la Virtus Francavilla

Dopo la richiesta ufficiale della società, la Turris ha ottenuto un ulteriore rinvio del match contro la Virtus Francavilla, valida per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C. La sfida, che si sarebbe dovuta disputare domani, è stata spostata al 13 aprile così come comunicato dalla Lega Pro.