Italia-Macedonia: 2 positività al Covid-19 nella Nazionale. Mancini e lo staff…

Sale la febbre per il playoff qualificazione ai prosimi Mondiali di Qatar 2022, Italia-Macedonia del Nord. Intanto a Coverciano scoppia il caso Coronavirus: nel corso dei controlli preventivi nel raduno della Nazionale, sono emerse due positività...

"In nazionale ci sono cinque calciatori positivi al Coronavirus, più due dello staff medico. Non lo so con certezza, ma sembrerebbe che siano usciti questi casi - ha continuato Marcolin - anche se Roberto Mancini non si fascia la testa". Lo stesso Marcolin, attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, è successivamente tornato sulle sue dichiarazioni precedentemente rilasciate: "Su Whatsapp gira un messaggio a mia firma, che io ovviamente non ho mai scritto. Non è mia la paternità della notizia sui possibili casi di Covid in Nazionale: non ne so nulla e l'ho semplicemente sentita in macchina alla radio. Così togliamo ogni dubbio, forza Azzurri".