Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I rosanero passano in un Barbera gremito”

“I rosanero passano in un Barbera gremito. Allo stadio c'è il manager del Manchester City”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Finanziaria, rinvio infinito. La Regione non funziona più. Saluto di Orlando: "Mi vergogno per i rotoli". Crollano i positivi e gli hub vaccini si svuotano".