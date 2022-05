Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Milan a un punto dallo scudetto. Ma l’Inter…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Spese e assunzioni, altri veleni”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L'auto nel burrone: giovani vite spezzate. La Nato apre le porte a Finlandia e Svezia. Una lapide per ricordare la strage di Ravanusa. Pregiudicato apre la porta e gli sparano alle gambe. Lagalla: le tasse non saliranno. Musumeci: l'autonomia adesso va ripensata".