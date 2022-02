Coronavirus Sicilia, bollettino dell’8 febbraio: 7.248 i nuovi casi, 51 i decessi

Il bollettino epidemiologico legato ai dati dell'emergenza sanitaria da coronavirus in Sicilia, relativi alla giornata di martedì 8 febbraio

Secondo il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022, sono 7.248 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia a fronte di 47.948 tamponi processati. Un dato che colloca l'Isola al sesto posto in Italia per numero di contagi. Il tasso di positività sale al 15,1% quasi 3 punti in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 277.811 con un aumento di 3.818 casi. I guariti sono 3.959 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.866.