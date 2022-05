Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Il sondaggio affonda Musumeci. Amauri…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“La carica dei 771 consiglieri”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il sondaggio che affonda il governatore Musumeci. Borsellino e lo sguardo silenzioso sui colleghi. Amauri: "L'arma in più dei rosa sarà il Barbera". L'arte si fa rivoluzione in memoria del 23 maggio".