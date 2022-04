Palermo, due positivi nel gruppo squadra: giocatori in isolamento verso il Bari

Due positivi nel gruppo squadra del Palermo fanno scattare nuovamente l'allarme coronavirus in casa rosanero, in vista di un appuntamento importante come quello di Bari

Il Covid come un fulmine a ciel sereno in casa Palermo. Dopo il successo con il Monopoli e l'attesa in vista dell'importante match contro il Bari, il coronavirus torna a far paura alla squadra di Silvio Baldini. Come diramato dal sito ufficiale del club di Viale del Fante, infatti, due calciatori avrebbero contratto il virus durante le vacanze per le festività pasquali e, uno di questi, sarebbe addirittura rimasto fuori dalla Sicilia per scontare il periodo di quarantena.

Per compravate questioni legate alla privacy non sono stati resi noti i nomi dei due calciatori, con il resto del gruppo che sta proseguendo - come da comunicato - la sua preparazione verso la partita di domenica contro il Bari.

Di seguito la nota ufficiale del club rosanero.

Due calciatori del Palermo sono positivi al Covid-19. Uno è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio. L'altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro a Palermo e, accertata la positività, è stato posto in isolamento nel proprio domicilio in città.

Il resto della squadra continua normalmente gli allenamenti in vista della trasferta di Bari.