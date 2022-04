Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 aprile: 3.548 nuovi casi, 8 i morti

Sono 3.548 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia. 27.227 i test effettuati, 8 le vittime. Questo quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che sottolinea come il tasso di positività...

Sono 3.548 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia. 27.227 i test effettuati, 8 le vittime. Questo quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che sottolinea come il tasso di positività sia sceso dal 13,o%. Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 987 (11 in più di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 62 pazienti. Sono 149.317 i pazienti in isolamento domiciliare.