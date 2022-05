Prima Pagina, La Repubblica: “Palermo ricorda Falcone. Lagalla e Cuffaro assenti”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“Palermo ricorda Falcone. Lagalla e Cuffaro assenti”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Ore 17.57: il silenzio, gli slogano e la rabbia. Trent'anni dopo in duemila sotto l'Albero. Sulle rive del lago di Garda per conquistare un altro pezzo di Serie B. I siciliani salvati dai vaccini sono 13mila. Lo sguardo di Letizia Battaglia".