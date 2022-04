Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Regione senza bilancio, Musumeci non si dimette”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“Regione senza bilancio, Musumeci non si dimette”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “La giunta vara la Finanziaria 2022, gli assessori protestano per i tagli nei capitoli di spesa. Corsa contro il tempo per approvare il documento contabile. Pd: ‘Rischio scioglimento’. A Palermo Fdi ritirerà Varchi se ci sarà l'intesa sul governatore. Tutti politici nell'agenda del barone Gulotta: ‘Piazzo i primari’. Per il Massimo 500mila euro: ‘Non bastano’. L'anno record dei crocieristi: 1.5 milioni i turisti in arrivo. Effetto Pasqua sui contagi. Restano nei frigoriferi 300mila dosi di vaccino. I 529 ex Almaviva appesi a un filo, Ita diserta il ‘tavolo’. La lotta ai briganti e la caccia ai boss. I 160 anni di storia dell’Arma”.