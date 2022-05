Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Parte l’assalto rosa alla Serie B”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“La giunta Musumeci finisce in minoranza”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Non solo Ferragni, a Palermo influencer da tutto il mondo. Bambini e topi, ultimo scandalo in centro. Giardino Inglese infesto. Parte l'assalto rosa alla Serie B sulle ali del "Barbera" tutto esaurito".