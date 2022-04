Palermo, verso il Monopoli: rientra Dall’Oglio, oggi tampone per Silvio Baldini

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Monopoli di Colombo nella terzultima giornata del Girone C di Serie C

Archiviate le convincenti vittorie maturate contro Taranto e Picerno, il Palermo di Silvio Baldini partirà sabato alla volta di Monopoli a caccia di un tris che significherebbe molto in chiave play off. La squadra di Colombo sarà impegnata anche nel turno infrasettimanale contro il Taranto e, nel caso di vittoria, si porterebbe al secondo posto a più quattro dai rosanero che, a loro volta, avrebbero sabato la grande chance di ridurre il gap in classifica ad una sola lunghezza.