Eredivisie conclusa, Ajax primo ma niente titolo. Ten Hag: “Dispiace, ma la salute è più importante”

Il Governo olandese, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, ha deciso che le manifestazioni pubbliche e le attività sportive rimarranno ferme fino all’1 settembre, indipendentemente dalla presenza di pubblico sugli spalti. Il maggiore campionato del Paese non è escluso dal provvedimento e, dunque, si è concluso con netto anticipo. L’Ajax ha terminato la stagione in testa alla classifica, ma niente titolo per i lancieri.

Il tecnico biancorosso Erik ten Hag, a seguito dell’ufficialità dello stop, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo stati al vertice dopo il 76% delle partite giocate, in testa per 23 giornate su 25. Avremmo voluto tornare in campo e vincere il campionato. Ora non ci viene data l’opportunità di farlo. La salute viene prima di tutto. Al secondo posto l’economia che deve riprendersi. Ed è una cosa che è nell’interesse del calcio, specie quello olandese che è dipendente dagli sponsor. Le aziende devono riaprire il prima possibile per limitare i danni. E spero che la nostra industria diventi a prova di Coronavirus il prima possibile”.

