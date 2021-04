Ajax, Ten Hag sul rinnovo: “Sono molto felice. Vogliamo alzare ulteriormente il livello”

Ajax e Erik Ten Hag, un binomio che è destinato ad andare avanti almeno fino al 2023.

La società olandese ha trovato l’accordo col tecnico che negli ultimi anni sta facendo un grandissimo lavoro e ha riportato i lancieri ad essere competitivi in Champions League. Proprio il tecnico della società di Amsterdam ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali al sito dell’Ajax in cui si è mostrato soddisfatto per la scelta fatta.

Erik ten Hag negli scorsi giorni era stato accostato al Tottenham come prossimo tecnico, ma alla fine ha preferito rimanere nella squadra che lo ha consacrato: “Stiamo lavorando per un Ajax vincente e attraente. So quel che ho a disposizione e conosco le persone che lavorano qui. Allo stesso tempo so che possiamo passare a uno step successivo. Qui sono felice. L’Ajax è tornato sulla mappa del calcio internazionale, abbiamo ottenuto il riconoscimento che meritiamo ma vogliamo di più. Vogliamo sfidare i grandi club d’Europa”.