Onana e Dumfries hanno seguito la partita fra le loro ex squadre: Psv ed Ajax

Dopo la vittoria dell'Inter per 3-0 sull'Empoli, durante il rientro in treno della squadra a Milano, Onana e Dumfries hanno seguito la partita fra le loro ex squadre: Psv Eindhoven e Ajax. A sorridere è Denzel con il Psv vincente 3-0: il difensore nerazzurro ha così preso in giro il portiere