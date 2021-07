Calciomercato Milan, i rossoneri tentano Tadic: triennale e stipendio raddoppiato

Maldini vede in Dusan Tadic un ottimo rinforzo per il Milan formato Champions

Il Milan prova a gettare le basi per la prossima stagione. Dopo l'Europeo sarà già tempo di prepararsi in vista della prossima stagione che si prospetta rovente. Il Milan è stata una delle squadre più positive del campionato appena trascorso e dopo la qualificazione in Champions League si sta muovendo per rinforzare la squadra e rendersi competitivo anche in chiave internazionale.