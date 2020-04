Ajax, Tadic deluso: “Non sono affatto felice. Oltre la qualificazione in Champions meritavamo il titolo”

Dusan Tadic non ci sta.

L’esterno dell’Ajax, concessosi per un’intervista a Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla decisione presa, nella giornata d ieri, dalla federazione ovvero di non proseguire l’Eredivise a causa dell’emergenza Coronavirus, senza assegnare nessun titolo, promozione o retrocessione, ma solo le qualificazioni a Champions League ed Europa League. Tadic si è detto amareggiato per l’assenza dello scudetto, vista la posizione occupata in classifica dai biancorossi fino all’annullamento del campionato: “Non sono affatto felice, come potrei esserlo?”, si sfoga un ancora oggi amareggiatissimo Tadic. “Non è possibile che in questa stagione non venga decretato il ‘Kampioenen van Nederland’. Siamo primi in classifica, accetterei persino di giocare una finalissima contro l’AZ Alkmaar pur di determinare un vincitore del campionato. Non avere un campione è un vero disastro.Visto che manteniamo la prima posizione in classifica per qualificarci alla prossima Champions, penso che dovremmo anche ottenere il titolo di campioni d’Olanda. Questo è il mio pensiero e, anche se oggi il COVID-19 ha una maggiore importanza rispetto a qualsiasi altra cosa, mi sembra una vera ingiustizia vanificare lo strepitoso cammino che, col mio allenatore e coi miei compagni, avevamo fatto fin qui anche in questa stagione. Sono davvero deluso“.

Una situazione dura per il mondo dello sport: “E’ un periodo duro per tutti noi e la priorità va sicuramente alla salute di tutte le persone nel mondo. L’obiettivo è tornare alla normalità in minor tempo possibile, sconfiggendo il Coronavirus e mettendoci alle spalle questa brutta pagina della nostra vita. Detto questo, io sono un calciatore professionista, amo giocare a calcio, vincere partite, alzare trofei, lavorare duramente ogni giorno per raggiungere dei traguardi…“.

