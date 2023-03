Ajax, Lucca: “Il mio futuro non è in Italia. Nazionale? Chiedetelo a chi di dovere”

Lorenzo Lucca , centravanti dell’ Ajax ed ex di Palermo e Pisa tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MolaTv nel post gara contro il Feyenoord , valida per la ventiseiesima giornata dell'Eredivisie, massimo campionato olandese, terminata con una sconfitta per 3-2 dei "Lancieri" contro quello che sarà il prossimo avversario europeo della Roma.

“Abbiamo fatto un primo tempo, partendo subito in svantaggio. Abbiamo cercato di recuperarla e ci siamo riusciti. Siamo andati negli spogliatoi in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco siamo scesi in campo per fare la stessa partita con la stessa intensità, ma non ci siamo riusciti. Adesso mancano otto partite e dobbiamo cercare di recuperare i punti e vincere il campionato. Qui ad Amesterdam mi trovo molto bene. La città è molto bella e devo solo pensare a stare tranquillo e ad aiutare i miei compagni quando il tecnico mi chiama in causa. Vorrei essere riscattato dall’Ajax per rimanere qua e fare gol. Il mio futuro non è in Italia”.