Ronald de Boer elogia De Ligt: “Mi è piaciuto fin da subito, bel carattere e grandi doti da difensore”

La parola a Ronald De Boer.

L’ex calciatore di Barcellona e Rangers, nonché fratello dell’ex tecnico dell’Inter Frank, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, sul difensore della Juventus Matthjs De Ligt, arrivato in bianconero la scorsa estate dall’Ajax dopo una stagione da protagonista non solo in campionato ma anche in Champions League: “Lavoravo nell’Academy dell’Ajax, mi è piaciuto da subito il suo carattere: serio, intelligente, gentile, non si lamenta mai, lavora duro e impara. E poi ha sempre avuto le doti del grande difensore: capiva dove arrivava il pericolo. Me lo ricordo all’U14, quando è tornato l’anno dopo era 30 centimetri più alto. Sarà uno dei migliori di questa epoca, sicuro. Lui alla Juventus? Sono rimasto sorpreso. Erano interessati club più vicini al sistema Ajax come Manchester City e Barcellona. Sarebbe stato più facile adattarsi. Pensavo avrebbe fatto una scelta diversa, ma rispetto molto la decisione”.

