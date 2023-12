Lens-Reims, le probabili formazioni: Still sfida Haise. Danso e Mendy dal 1′, ok Ito

Il Lens è una squadra che sta vivendo una stagione straordinaria, sia in Europa che in campionato. In Champions League, la vittoria sul Siviglia ha permesso ai francesi di proseguire la loro avventura, agguantando un secondo posto in un girone non semplice. In campionato, il Lens è in grande ascesa e occupa attualmente il settimo posto, a soli quattro punti dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions. La gara di oggi contro il Reims è un vero e proprio spareggio per le due squadre, che sono attualmente appaiate in classifica. Il Le due compagini vogliono avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice.