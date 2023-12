Manchester City-Crystal Palace, probabili formazioni: Guardiola vs Hodgson. C’è Foden

La preview e le probabili formazioni del match tra Manchester City e Crystal Palace, valido per la diciassettesima giornata di Premier League.

⚽️

Manchester City e Crystal Palace, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League, si giocherà all'Ettihad Stadium a partire dalle ore 16.00 di questo pomeriggio. Le due squadre, vengono da due percorsi nettamente diversi: sarà la quarta forza del calcio inglese contro la quindicesima.

La squadra di Pep Guardiola è attualmente posizionata al quarto posto, con 33 punti totalizzati nelle prime sedici giornate disputate, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Nelle ultime cinque partite, il City ha vinto solo contro il Luton Town, pareggiando con Liverpool, Chelsea e Tottenham. Senza dimenticare il ko senza appello in casa dell'Aston Villa. Uno score che ha gettato in un periodo di crisi la compagine campione d'Europa, capace di incantare il mondo con il suo calcio per quasi un decennio. Adesso la vetta dista quattro lunghezze (occupata dai Reds di Klopp) e superare l'ostacolo Crystal Palace diventa oggi più che mai fondamentale.

Ecco che arriva la formazione del navigato Roy Hodgson, tecnico 76enne capace di vincere nella sua carriera solo in Svezia e Danimarca, mai in Inghilterra. La sua formazione è discretamente posizionata in classifica, come nei piani di una dirigenza che punta al consolidamento della Premier League da ormai diversi anni. Al momento la zona retrocessione è distante cinque punti, grazie ai 16 raccolti. Però il Crystal deve invertire la rotta degli ultimi risultati, infatti sono arrivati quattro ko ed un solo pari nell'ultima mano di sfide, in favore di Clyne e compagni. E' chiaro che dover svoltare contro la compagine più forte non è mai facile, anche se i precedenti sorridono agli ospiti, che contro il City nelle ultime due stagioni hanno sempre fatto belle figure: una vittorie, un pareggio e due sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Grealish.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Matthews; Ward, Andersen, Guéhi, Clyne; Richards, Hughes; Olise, Schlupp, Ebiowei; Mateta.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra Manchester City e Crystal Palace è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.