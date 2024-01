Marsiglia-Monaco, le probabili formazioni: Gattuso con Aubameyang. Zakaria dal 1′

Marsiglia-Monaco è una partita della diciannovesima giornata della Ligue 1 2023-2024. La partita si gioca sabato 27 gennaio 2024 alle ore 21:00 (ora italiana) allo Stadio Vélodrome di Marsiglia . L'Olympique de Marseille è attualmente settima in classifica con 28 punti. Invece, il Monaco è quarto, in piena corsa per un posto in Champions League, a quota 33 punti, nonostante i due ko nelle ultime tre giocate. La partita è quindi molto importante per entrambe le squadre. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate, nella settima giornata di campionato, il Monaco ha vinto per 3-2.

DOVE VEDERE IL MATCH

Marsiglia-Monaco è in programma sabato alle 21:00. Il match valido per la diciannovesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.