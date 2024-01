Barcellona-Villareal, le probabili formazioni: Lewandowski sfida Moreno. Ok Torres

Barcellona-Villarreal è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato 27 gennaio alle 18:30 allo stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona. I blaugrana, guidati da Xavi Hernández, sono attualmente al terzo posto in classifica, a 7 punti dal Real Madrid e -8 dal Girona capolista. Il Barcellona ha vinto 13 partite, pareggiato 5 e perso 2 in questa stagione. Nel 2024, il Barça ha rimediato una cocente sconfitta in finale di Supercoppa ed è stato eliminato dal Bilbao in Copa del Rey. Nel mezzo, l'ultimo successo contro il Real Betis in campionato. In data odierna, la guida tecnica catalana potrebbe affidarsi a Ferran Torres in attacco e Pedri in zona nevralgica. Il Sottomarino Giallo, è attualmente al quattordicesimo posto in classifica, con 20 punti in 21 partite. Il Villarreal ha vinto 5 partite, pareggiato 5 e perso 11 in questa stagione. Di recente Moreno e compagni hanno raccolto un solo punto, precisamente nelle ultime tre sfide.