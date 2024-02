Strasburgo-PSG, le probabili formazioni: Vitinha con Ugarte. Ok Asensio e Sissoko

Strasburgo-PSG è una partita di cartello della ventesima giornata di Ligue 1 e si giocherà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21:00 allo Stadio della Meinau di Strasburgo. Le due squadre si trovano in situazioni opposte in classifica: Il Paris Saint Germain, capolista con 44 punti, è reduce da una serie di risultati utili e consecutivi e punta a consolidare il proprio primato. Lo Strasburgo, invece, si trova al 10° posto con 25 punti e ha bisogno di punti per tenere lontana la zona retrocessione. Nonostante il divario in classifica, ci si può aspettare una partita combattuta. Il club di casa è una squadra solida in casa e venderà cara la pelle contro i campioni di Francia. Il PSG è favorito per la vittoria, ma lo Strasburgo ha dimostrato di poter impensierire le big in casa. Occhio all'attacco di Luis Enrique, che vanta giocatori come Mbappé, Asensio e Dembélé. Lo Strasburgo potrebbe cercare di sfruttare il contropiede per mettere in difficoltà la difesa parigina, dopo cinque risultati ottimi (due pareggi e tre vittorie).