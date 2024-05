Nizza-PSG, probabili formazioni: Luis Enrique senza Mbappé, Asensio e Boga dal 1′

La sfida valevole per il recupero della trentaduesima giornata di Ligue 1 è in programma alle ore 21:00 all'Allianz Riviera.

Mediagol ⚽️ 15 maggio - 14:30

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Allianz Riviera. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Nizza ospiterà il Paris Saint-Germain nel recupero della trentaduesima giornata di Ligue 1, rimandata per gli impegni europei della squadra di Luis Enrique. Già campione di Francia, il PSG è reduce da tre sconfitte di fila tra Champions e campionato contro Borussia Dortmund e Tolosa, ma resta imbattuto da ventidue trasferte in Ligue 1. I padroni di casa, invece, hanno un solo obiettivo: riuscire a battere in casa il PSG per poi giocarsi una possibile qualificazione in Champions League sul campo del Lilla.

Le "Aquile" occupano al momento il quinto posto in classifica a quota cinquantaquattro punti, a -4 dal Brest (una sola vittoria nelle ultime cinque giornate) e dal Lilla, che però hanno disputato una gara in più. Uno score frutto di quindici vittorie, nove pareggi e otto sconfitte, con trentasette gol all'attivo e appena venticinque gol subiti. Il Nizza, inoltre, è imbattuto in campionato da cinque gare consecutive: i rossoneri, dopo aver pareggiato per 0-0 contro il Reims, hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio contro Lorient (3-0), Marsiglia (2-2), Strasburgo (3-1) e Le Havre (1-0). Settanta sono i punti conquistati fin qui dal PSG, frutto di venti successi, dieci pareggi e due ko; settantasette le reti siglate, trentadue i gol al passivo. Il Paris, inoltre, ha perso due delle ultime quattro sfide in Ligue 1 contro il Nizza.

Intanto al cospetto della formazione guidata da Francesco Farioli, Luis Enrique non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembele, Keylor Navas, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Kylian Mbappé, alle prese con un fastidio al tendine del ginocchio sinistro. Mentre il tecnico del Nizza dovrà fare a meno del solo Sofiane Diop. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram-Ulien; Cho, Moffi, Boga. Allenatore: Farioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Beraldo, Mukiele; Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz; Ramos, Asensio, Barcola. Allenatore: Enrique.

DOVE VEDERE NIZZA-PSG IN TV — La sfida tra Nizza e PSG sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.