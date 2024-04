PSG-Lione, probabili formazioni: Mbappé sfida Lacazette, c’è Pereira dal 1′

La sfida valevole per la trentesima giornata di Ligue 1 è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Parco dei Principi".

Mediagol ⚽️ 21 aprile - 12:15

E' tutto pronto per la gara in programma questa sera al "Parco dei Principi". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Paris Saint-Germain ospiterà il Lione nel match valevole per la trentesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa, che godono dei favori del pronostico, sono reduci dalla vittoria per 4-1 conquistata ai quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Un successo che ha permesso ai parigini di staccare il pass per le semifinali, che andranno in scena l'1 maggio in trasferta ed il 7 maggio in casa contro i tedeschi del Borussia Dortmund.

Inoltre, il Paris è vicino all'ennesimo scudetto. La matematica non consente di festeggiare già oggi, ma una vittoria consegnerebbe virtualmente il titolo nazionale al PSG alla luce dell'attuale +10 sul Brest e +11 sul Monaco, con le due inseguitrici che giocheranno tra di loro alle ore 17:05. Non una sfida tra le più semplici, quella contro il Lione. Gli ospiti, reduci da tre successi di fila, dopo un avvio di stagione disastroso, sono balzati all'ottavo posto, con il quinto (e la qualificazione in Conference League) che dista appena sei punti. Inoltre, la squadra di Pierre Sage ha perso solamente una delle ultime tredici partite ufficiali.

Sono sessantatré i punti conquistati fin qui dal PSG, capolista del torneo. Uno score frutto di diciotto vittorie, nove pareggi e solo una sconfitta, con sessantacinque gol all'attivo e ventiquattro reti incassate. A quota quarantuno punti il Lione, frutto di dodici successi, cinque pareggi e dodici ko; trentotto le reti siglate in ventinove partite, quarantacinque i gol subiti. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Luis Enrique, Sage non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, lo squalificato Nicolas Tagliafico. Mentre il tecnico del Paris dovrà fare a meno degli squalificati Manuel Ugarte e Lucas Hernandez, oltre a Presnel Kimpembe, Sergio Rico, Layvin Kurzawa e Nuno Mendes. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira, Mukiele; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

LIONE (4-3-3): Lopes; Maitland-Niles, Mata, O'Brien, Silva; Caqueret, Matic, Mangala; Cherki/Fofana, Lacazette, Benrahma. Allenatore: Pierre Sage.

DOVE VEDERE PSG-LIONE IN TV — La sfida tra PSG e Lione sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La gara, inoltre, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.