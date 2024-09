Brest, il ds Lorenzi: “Le Douaron al Palermo? Scelta che mi ha sorpreso. Ronaldo…”

Jeremy Le Douaron è certamente uno dei colpi di mercato sulla carta più prestigiosi dell'ultima sessione estiva tra i club di Serie B. Il cartellino del performante jolly offensivo francese è stato rilevato a titolo definitivo dal Palermo FC, che ha versato oltre quattro milioni nelle casse del Brest e garantito un lauto ingaggio pluriennale al classe 1998. Attaccante esterno, all'occorrenza punta centrale, Le Douaron ha costituito un vero e proprio pilastro della compagine transalpina nelle ultime quattro stagioni, contribuendo a suon di gol ed assist al perseguimento degli obiettivi. Brest che si godrà il meritato privilegio, conquistato sul campo, di partecipare alla prossima Champions League. Percorso diverso, invece, per Jeremy Le Douaron, che ha accettato la sfida di ripartire dalla Serie B italiana con la maglia dell'ambizioso Palermo targato CFG. Decisione che ha sorpreso non poco Grégory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, come sottolinea lo stesso nel corso di un'intervista concessa a Télégramme: "Ho avuto modo, durante il sorteggio dei gironi tenutosi a Monaco, di ascoltare un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo descrivere la Champions League come il Graal del mondo del calcio. Una competizione eccezionale che tutti i calciatori sognano di disputare fin da bambini, solo sentire quella musica che precede le partite ti mette i brividi. La scelta di Le Douaron? Ognuno è libero di gestire la propria carriera come ritiene più opportuno ma, obiettivamente, la sua è una decisione difficile da comprendere. Ovviamente, il Brest perde un elemento molto importante che ha fatto molto bene nel reparto offensivo nel corso delle stagioni giocate con il nostro club. Chiaramente, la volontà di Jeremy di rinunciare a giocare la Champions League ed approdare al Palermo in Serie B italiana mi ha sorpreso un po'..."