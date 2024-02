Lione-Nizza, le probabili formazioni: Farioli con Guessand. Lacazette e Matic dal 1′

La partita tra Lione e Nizza è valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si giocherà oggi alle 21:00 allo Groupama Stadium di Décines-Charpieu, in Francia . Il Lione si trova attualmente al 13° posto in classifica con 22 punti, mentre il Nizza è al 2° posto con 39 punti. I padroni di casa hanno vinto 6 partite, pareggiato 4 e perso 11 in questa stagione. Il club di Farioli, d'altro canto, ha vinto 11 partite, pareggiato 6 e perso 4 in questa stagione. L'ultima partita tra le due squadre è terminata zero a zero, lo scorso 27 agosto 2023.

DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Lione e Nizza è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.