Como, Roberts: “Palermo? Clima caldo, non vediamo l’ora di entrare in campo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Como in conferenza stampa: "Sono queste le partite che tutti vogliono giocare". Cutrone out.

Mediagol ⚽️ 16 febbraio - 10:14

"Ogni gara è un 'big game', una partita importante. Siamo noi a metterci pressione, per giocare bene, e dobbiamo farlo ogni weekend". Lo ha detto Osian Roberts, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Un vero e proprio scontro diretto che vedrà protagoniste due compagini che occupano rispettivamente il quinto e terzo posto, con i rosanero che - in caso di successo - aggancerebbero proprio i lariani in classifica.

"Ovviamente rispettiamo Palermo, così come ogni squadra del torneo. Sabato respireremo una grande atmosfera, sono queste le partite che tutti si aspettano e che tutti vogliono giocare. Anche gli stessi calciatori non vedono l’ora di entrare in campo. Il clima sarà molto caldo. Modulo? Per ogni squadra si studia un assetto differente, ma il Como deve fare la sua partita e lavorare con i suoi principi. Dobbiamo essere dominanti, abbiamo una rosa ampia per imporre il nostro gioco", ha proseguito il tecnico del Como.

"Sarà affascinante con lo stadio pieno, questa situazione può esaltarci e farci tirare fuori il massimo - ha sottolineato il tecnico gallese come riportato da 'La Provincia di Como' -. Campionato? Difficile, me lo avete detto voi che ogni squadra è pericolosa. L’unico indisponibile è Cutrone, che ha bisogno ancora di cautela, anche Vigorito sta recuperando. Rientra Odenthal, fin qui importante per noi. Davanti Nsame e Fumagalli avranno spazio, ma forse devono ancora abituarsi ad un calcio diverso. A fare la formazione mi viene il mal di testa, spero di averlo sempre però. Avere alternative è la chiave per essere forti", ha concluso.

