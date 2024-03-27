Il Como 1907, meglio noto come Como, è una società calcistica italiana con sede nella città di Como, nell'omonima provincia lombarda. La nascita del calcio a Como avvenne ufficialmente nel 1907, più precisamente il 25 maggio, con la società del Como Foot-Ball Club, fondata da un comitato di soci riunito presso il bar Taroni, sito nella centrale via Cinque Giornate, prima sede della società lariana. Il Como disputerà il campionato di Serie B 2023/2024. La squadra lombarda ha chiuso la scorsa annata al tredicesimo posto del torneo di Serie B, staccando il pass per una salvezza tranquilla. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Como. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra biancoblù gioca le proprie partite casalinghe allo stadio "Giuseppe Sinigaglia". Il colore delle maglie indossate dai giocatori del Como è attualmente il blu reale con dettagli bianchi, da cui deriva anche il soprannome di biancoblù. Per quanto concerne le divise da trasferta, queste sono tipicamente l'inverso di quelle casalinghe.