Cala il sipario sulla trentesima giornata. Adesso tutti gli occhi sono sulla nazionale di Gattuso, impegnata giovedì nel play-off contro l'Irlanda del Nord, ma al rientro il campionato sembra poter…
Como
L’ex rosanero Andrea Belotti, dopo soli 6 mesi con la maglia del Como, ripartirà dalla lega portoghese per ritrovare la continuità persa e la via del gol. A prenderlo in prestito fino al termine della…
Sfumato l'arrivo di Pau Lopez, il Como ha continuato a setacciare il mercato a caccia di un altro portiere. E la scelta è ricaduta su Emil Audero. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com",…
Futuro in Serie A per Luca Mazzitelli. Il capitano del Frosinone, fra i migliori per continuità nonostante la retrocessione in B, sarà un nuovo giocatore del Como. Secondo quanto riportato da…
Futuro in Serie A per Luca Mazzitelli? Il capitano del Frosinone, fra i migliori per continuità nonostante la retrocessione in B, sarebbe finito nel mirino di una neopromossa. Secondo quanto riportato…
Il Brescia scalda i motori in vista dell'apertura del calciomercato estivo del campionato di Serie B. Grandi ambizioni del club lombardo, deciso a costruire una squadra in grado di lottare per la…
Nonostante l'operazione sembrasse vicina alla fumata bianca, a seguito dell'accordo raggiunto nelle scorse ore tra Como e Roma, il trasferimento di Belotti in Lombardia rischia di saltare. Il motivo è…
"La pressione? Siamo abituati. Tutti sanno che qui le ambizioni sono molto alte". Lo ha detto Osian Roberts alla vigilia della sfida contro il Cosenza, in programma venerdì sera allo Stadio…
"C'è un po' di delusione. Siamo stati a due minuti dalla Serie A. Ci prendiamo questo punto e torniamo davanti al nostro pubblico per provare a prenderci la promozione". Così Osian Roberts al termine…
"La prossima sarà un’altra battaglia, andremo in battaglia contro uno Spezia che vuole salvarsi e vedremo cosa accadrà: il destino è nelle mani nel Como". Lo ha detto Paolo Vanoli al termine della…
Solo due verdetti a 180 minuti dalla fine della regular season: Parma in Serie A e Lecco in Lega Pro. Oggi ne sono attesi altri: tutte le partite andranno in scena alle ore 15:00. Chi potrebbe…
L'emozionante ed avvincente rush finale nello corsa playoff in Serie B tè tra i temi approfonditi dall'ex Ds di Palermo, Parma e Sampdoria, Daniele Faggiano. Proprio i ducali hanno sancito il primo…
Centottanta minuti di regular season e le roventi appendici playoff e playout per completare il quadro dei verdetti in Serie B. Il Parma di Pecchia ha staccato con pieno merito il pass per la…
"Nella gara d’andata eravamo inconsciamente leggeri dopo la vittoria di Marassi. Hanno cambiato tanto, ma restano Cutrone e altre individualità che con mezza palla ti puniscono". Così Edoardo Gorini,…
Volata playoff che si appresta a scrivere gli ultimi capitoli prima di definire esattamente la griglia di partenza degli spareggi promozione. La questione secondo posto appare ancora in discussione,…
Dopo il pari di ieri tra Palermo e Pisa e vittoria conquistata dal Cosenza sul campo della Reggiana, sono quattro le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 14:00, valevoli per la…
"I ragazzi sono tutti disponibili e stanno bene. Siamo in una fase dove ci sono aspettative speciali intorno alla squadra da parte dei tifosi e questa è una cosa positiva, del resto anche i giocatori…
LIVE Como-Sudtirol, 31ª giornata Serie B: segui la diretta
Osian Roberts, tecnico del Como, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro il Sudtirol: Napoli, Sorrentino: “Vedrei bene Gasperini in azzurro, il razzismo non deve esistere” "Il SudTirol…
"È stata una bella settimana, dove abbiamo lavorato bene e in tranquillità, e dove si è cementata ulteriormente l'unione di gruppo, importantissima in vista del rush finale della stagione, dove arriva…
Parma capolista, solitario e con ampio margine, del campionato di Serie B che si appresta meritatamente a tagliare il traguardo promozione mettendo in fila tutte le avversarie. Dopo trenta giornate…
Parola a Matthias Braunoder. Il centrocampista austriaco del Como, attraverso i canali ufficiali della società, dei suoi primi mesi con la maglia dei lariani. “Mi considero un giocatore molto…