Cremonese-Como, probabili formazioni: Stroppa e Roberts per il secondo posto in B

Quasi tutto pronto per Cremonese-Como . Il match - valido per la ventinovesima giornata di Serie B - è in programma alle ore 16.15 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Un solo punto di differenza in classifica fra Cremonese e Como che quest'oggi si affronteranno in un vero e proprio bivio per la corsa alla promozione diretta in Serie A. I grigiorossi sono reduci da due vittorie consecutive ottenute rispettivamente contro Sampdoria e Modena. Proprio contro la squadra di Bianco la Cremonese è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio nonostante l'inferiorità numerica (rosso Jhonsen all'84') grazie alla rete trovata da Bianchetti al novantacinquesimo minuto di gioco. Stroppa, per questo delicato appuntamento, farà affidamento su un 3-5-2 con Vazquez e Coda schierati come coppia d'attacco.