Serie B, Godeas: “Parma favorito, Como sorprendente. Cremonese ok, il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante: "Il Parma è l’unica che ha qualcosina in più rispetto alle altre in questo momento, per il resto è dura".

Mediagol ⚽️ 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 13:20)

"Cremonese e Como si giocheranno la Serie A più avanti. La Serie B è un campionato molto lungo dove non c’è nulla di scontato, tra le due nessuna è nettamente favorita sull’altra. Spero di vedere una bella partita, visto che riuscirò a guardarmela. È una delle tante tappe del percorso per entrambe, darà indicazioni importanti su chi sta meglio, ma la Serie B è lunga. Onestamente non mi aspettavo un Como così, sta andando oltre ogni aspettativa". Lo ha detto Denis Godeas, intervistato ai microfoni di "PianetaSerieB". L'ex giocatore del Palermo ha detto la sua sul campionato di Serie B e sulla sfida tra Cremonese e Como, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Zini".

CREMONESE E COMO -"Il Como può puntare alla Serie A perché è una squadra forte. Non pensavo fosse già a questo livello medio-alto e potesse ambire a salire direttamente. Il campo ci sta dicendo questo, merita questa posizione e se continuerà a crescere, credo che si può tranquillamente mettere una fiche sulla Serie A. Non esiste una sola filosofia per vincere, conta il giudizio del campo. Il campo ci sta dicendo che gli allenatori di Cremonese e Como con metodi e concetti differenti stanno entrambi ottenendo risultati importanti. La Cremonese sta facendo il percorso che doveva fare e onestamente a bocce ferme un euro ce lo avrei puntato, il Como la vedevo come una squadra forte, con una proprietà ambiziosa ma non pensavo fosse subito così pronta. Credo che entrambe saranno protagoniste fino alla fine, i valori sono chiari. Tuttavia conosco bene la serie B, ho visto tanti ribaltoni, motivo per cui non bisogna dar nulla per scontato, nei turni infrasettimanali può succedere di tutto. È lunga e bisogna avere pazienza, il prossimo mese ci dirà qualcosa in più, è ancora presto per dare giudizi definitivi", le sue parole.

SERIE B -"Sono andato a vedere due volte il Venezia proprio contro il Palermo, il livello del campionato mi piace, ci sono dei giocatori interessanti, ho visto annate peggiori. Ci sono tante realtà che stanno funzionando, solitamente c’è tanto equilibrio ma si nota che Venezia, Parma, Como, Cremonese hanno qualcosina in più, hanno valori e ambizioni sia nei giocatori, sia nella proprietà. Rispetto agli ultimi anni mi sto divertendo. Non è semplice fare un pronostico, è come giocare al superenalotto. Non sono uno scommettitore ma se dovessi scommettere un euro, lo metterei sul Parma. Il Parma è una squadra forte ma non mi aspettavo potesse dimostrarlo da subito. Mi aspettavo invece che il Palermo avesse qualche punto in più e qualche difficoltà in meno; hanno un allenatore di livello, giocatori giovani e di qualità, eppure stranamente li ho visti in difficoltà, troppi risultati altalenanti. Hanno tempo per rimettersi in carreggiata ma per la promozione diretta è dura".

SECONDO POSTO -"Se dovessi azzardare un pronostico, chi vedo favorita? È come giocare al superenalotto, se potessi scommettere, conoscendo già l’esito, sarei uno scienziato (ride, ndr). Ti dico Parma perché è l’unica che ha qualcosina in più rispetto alle altre in questo momento, per il resto è dura, tutte possono competere per la seconda piazza. Per quello che ho visto, ti dico che il Venezia mi è piaciuto, è una squadra forte; idem il Parma, la Cremonese sta dimostrando di avere i cavalli giusti per vincere il campionato, il Como sta facendo cose incredibili e in questo periodo è in grande condizione. Difficile fare un nome, ti dico che ci sono 4-5 squadre che possono ambire alla 2ª piazza, se dovessi scommettere un euro, lo metto sul Parma per la vittoria diretta".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.