Cremonese, Stroppa: “Como forte, cercheremo di fare la nostra partita. Falletti…”

Le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese alla vigilia della sfida tra la compagine grigiorossa ed il Como.

⚽️ 8 marzo 2024 (modifica il 8 marzo 2024 | 15:46)

Parola a Giovanni Stroppa. L'allenatore della Cremonese - in sede di conferenza stampa - ha presentato il match in programma domani alle ore 16:15, allo stadio Zini, tra il Como e la formazione grigiorossa, reduce da due vittorie consecutive contro Sampdoria e Modena. Di seguito, le parole del tecnico ex Monza:

Una provocazione: domani basterebbe un pareggio, che permetterebbe di mantenere il distacco con il Como e il vantaggio negli scontri diretti? “La matematica dice di sì, ma non ci pensiamo. Lavoriamo per portare sempre a casa il massimo, poi vedremo cosa succederà. Abbiamo rispetto del Como, sappiamo di affrontare una squadra forte e cercheremo di fare la nostra partita”.

Come sta la squadra, in particolare Falletti uscito per infortunio contro il Modena? “Falletti ha preso solo una botta, si è allenato regolarmente tutta la settimana. Collocolo sarà con noi in panchina, per Buonaiuto dobbiamo aspettare ancora una settimana o poco più”.

In assenza di Johnsen, quale potrebbe essere la disposizione di domani? “Per quella che è la fisionomia della squadra abbiamo la possibilità di cambiare. Sulle fasce possono giocare Zanimacchia, Sernicola, Quagliata, Ghiglione e Felix, con cui stiamo lavorando e che sta crescendo molto. Falletti può fare la mezzala, ma c’è anche Abrego. Le possibilità sono diverse, vedremo domani per quale opteremo”.

Le ultime tre gare sembrano aver dato qualcosa anche a livello mentale. La squadra ha fatto uno step ulteriore? “La squadra ha rimesso le cose a posto. Al di là di come è iniziato il girone di ritorno, bisogna dare continuità e non fermarsi. La convinzione c’è sempre stata, la partita di Genova è stata molto importante considerando che eravamo reduci da una sfida in inferiorità numerica contro il Palermo. Non era nemmeno facile giocare contro quel Modena, che ha fatto una partita di grande applicazione e furore agonistico. La vittoria all’ultimo secondo, arrivata alla terza partita della settimana, mostra che la squadra ci ha creduto fino alla fine. Ci sono tutte le componenti per essere competitivi. Domani affrontiamo una squadra che lo è altrettanto, e come si dice spesso saranno gli episodi a dare opportunità che possono valere o costare la partita. Non bisogna concedere niente”.

Coda segna più di tutti, ma la Cremonese ha mandato in gol ben 15 giocatori… “Giusto farlo notare, è importante mettere nero su bianco questo dato. Significa che la squadra lavora bene in tutte le fasi e lo fa coinvolgendo tutti i giocatori. I numeri restano inferiori se consideriamo le occasioni create, ma è bello avere tanti marcatori in rosa”.

All’andata schierò Vazquez a centrocampo e due punte centrali davanti. Domani potremmo rivedere questo schieramento? “Qualunque giocatore schierato al fianco di Coda fa il lavoro della punta, spesso anche le due mezzali. Al momento le cose funzionano e forse è meglio non toccarle. Più in generale, quando attacchiamo la porta e sviluppiamo il gioco siamo sempre in tanti oltre la linea della palla”.

Il Como ha tanta qualità in avanti. Ha in mente delle contromisure specifiche per il suo reparto offensivo? “La nostra fase difensiva inizia nel momento in cui abbiamo la palla, quindi dobbiamo essere attenti quando ci capita di perderla. Se non siamo pronti sulle seconde palle poi si rischia di rincorrere. Spesso abbiamo fatto bene in queste situazioni, a maggior ragione contro attaccanti di un certo tipo come quelli del Como bisogna essere più applicati e attenti per fare le cose nel modo giusto. Allo stesso tempo possiamo essere incisivi se sfruttiamo bene il recupero palla”.

La Cremonese non ha mai perso quando si è ritrovata in inferiorità numerica. Un altro dato che testimonia la forza del gruppo… “Mi auguro comunque di non regalare un uomo agli avversari. Al di là dei risultati, di buono ci sono le prestazioni: la squadra non ha mai fatto un passo indietro e non si è mai sbilanciata, mostrandosi equilibrata sia nel palleggio che in fase difensiva. Negli ultimi minuti di Modena la pressione di Vazquez e Majer non ha permesso loro di palleggiare e abbassarci. Il fatto che poi sia arrivata anche la vittoria è un ulteriore segnale positivo”.

Quanto conta la partita di domani, tra due squadre con lo stesso obiettivo? “Portare a casa la posta piena potrebbe contare, ma in ogni caso continueremo a lavorare perché fa parte del percorso che stiamo facendo. I risultati, da qui fino all’ultima giornata, non devono intaccare la nostra mentalità. Lotteremo fino alla fine ed è chiaro che vincere sarebbe un bel colpo, ma bisogna anche le altre squadre che vanno altrettanto forte”.

Dal suo arrivo a Cremona vanta la miglior media punti della sua carriera… “I risultati raccolti in passato sono la base, ma a fare davvero la differenza sono quelli da ottenere. Il lavoro fatto dai ragazzi è lì da vedere e il loro percorso potrà essere giudicato positivamente o meno, ma ciò che conta è il risultato finale. In ogni caso stiamo facendo di tutto per proseguire su questa strada”.

