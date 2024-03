Serie B, Moggi: “Parma la più forte, Venezia mi piace. Palermo non ha rosa da A…”

Parma capolista, solitario e con ampio margine, del campionato di Serie B che si appresta meritatamente a tagliare il traguardo promozione mettendo in fila tutte le avversarie. Dopo trenta giornate disputate nel torneo cadetto, i ducali comandano la classifica con 65 punti e ben otto lunghezze di vantaggio sul Venezia secondo e nove sulla Cremonese ad un solo punto dai lagunari. Poi è davvero lotta serrata, presumibilmente a tre, per la conquista della piazza d'onore che garantirebbe il salto di categoria senza passare dalla lotteria dei playoff. Compagine di Vanoli adesso in pole position, quindi i grigiorossi di Stroppa che non mollano la presa, quarto il Como praticamente, in scia a soli due punti dal Venezia ed uno dalla Cremonese. Nel corso di un'interessante intervista concessa alla redazione di TMW, l'ex direttore generale della Juventus, tra le altre, Luciano Moggi si è espresso in merito alle pretendenti alla promozione in massima serie nell'attuale torneo cadetto.