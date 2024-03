Palermo, Corriere dello Sport: “Corini prova 3-4-2-1 per Pisa. Lucioni, Henderson…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili novità tattiche vagliate da Corini in vista della delicata trasferta di Pisa. Archiviata la settimana di sosta del campionato, la compagine rosanero si appresta a ripartire dalla sfida contro la formazione di Alberto Aquiliani. Il tecnico rosanero si avvarrà finalmente della presenza tra i calciatori convocati di Fabio Lucioni, esperto e carismatico leader del reparto arretrato a lungo ai box per infortunio. Rientro importante, in un frangente di crisi, incertezze e vulnerabilità proprio in fase difensiva, di un profilo dall'indubbio valore tecnico in categoria e dalla spiccata personalità in seno allo spogliatoio rosanero. L'ex Frosinone è tornato ad allenarsi in gruppo da un paio di giorni, tuttavia bisognerà capire se sussistano o meno i presupposti per schierarlo titolare dopo una lunga assenza dal rettangolo verde. Tornato a lavorare regolarmente con i compagni anche Salim Diakitè, dopo alcune sessioni di allenamento differenziato. Palermo che, nel corso delle esercitazioni tattiche, ha provato anche il 3-4-2-1 con Diakitè utilizzabile sia da braccetto di destra sia da quinto alto sullo stesso versante e Lucioni nuovamente polo focale al centro della linea. Aurelio a tutta fascia sul binario mancino, Gomes e Segre interbi con Henderson e Di Francesco a galleggiare sulla trequarti a sostegno di Brunori. Intanto fervono i preparativi per l'inaugurazione dfel Centro Sportivo a Torretta, taglio del nastro fissato per il prossimo 7 aprile alla presenze anche di molte vecchie glorie della storia rosanero.