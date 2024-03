Pisa, CdS: “Dilemmi per Aquilani con vista Palermo. Difesa a 4 e Moreo in attacco”

Il tecnico del Pisa, Aquilani, ha dei dilemmi da risolvere riguardo alla formazione per la partita contro il Palermo. Le condizioni dei nazionali Barbieri ed Esteves, entrambi giocatori chiave, saranno note solo nei prossimi giorni. Nonostante la linea difensiva a quattro abbia avuto difficoltà contro il Como, le ultime due vittorie sono state ottenute con il modulo 4-2-3-1. A centrocampo potrebbe esserci la sorpresa Veloso, mentre in attacco l'ex Moreo è in ballottaggio con Valoti e Toure per il ruolo di trequartista. Si dovranno valutare anche le condizioni di Torregrossa e potrebbe esserci spazio per Tramoni.